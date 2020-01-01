اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد الرسل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد 12 يوليو الجاري، بقداس عيد الرسل، ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، على يد نيرون، والذي يعد هذا العام قداسًا استثنائيًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.ويحتفل الأقباط في هذا العيد بصلوات القداس الإلهى، أونلاين بشكل استثنائي، ويفطر الأقباط على مأكولات حيوانية بعد صوم استمر على مدار 33 يومًا متتاليًا.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت يوم 8 يونيو الماضي، صوم الرسل، الذى يعقب عيد العنصرة، الذى حل فيه الروح القدس على التلاميذ عقب صعود السيد المسيح إلى السماء بـ10 أيام متتالية، والذى يمتد لـ33 يومًا متتاليًا، وهو الصوم الأقرب لقلوب الخدام، حيث عرف بصوم الكرازة والخدمة والإرسالية لأنه متعلق بالشهادة والكرازة للمسيح.صوم الرسل هو الصوم الوحيد على الإطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذى ليس له موعدًا ثابتًا أو عدد من أيام الصوم الثابتة، بل له حسابات خاصة ومختلفة منذ تم تأسيسه.