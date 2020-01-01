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الأحد 12 يوليه 2020 الموافق 21 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حقيقة تعذيب طفل بوضعه أعلى «تندة بلكونة» فى الشرقية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:58 ص
وضع طفل في بلكونة
وضع طفل في بلكونة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تداول موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب (نجله) بوضعه على المظلة الخاصة بشرفة منزله.

وتوصلت التحريات إلى تحديد والد الطفل المشار إليه (صاحب محل فضيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).

وباستدعائه وسؤاله نفى قيامه بالتعدي عليه وأفاد أنه عقب لوم نجله المشار إليه بسبب إتلاف دراجته وعدم الحفاظ عليها، قام الطفل بالقفز أعلى مظلة الشرفة مختبئًا منه، وأنه قام بتهدئته وأنقذه.

وبسؤال الطفل (عشر سنوات) ووالدته (ربة منزل ومقيمة بذات العنوان) أيدا ما جاء بأقوال المذكور ونفيا قيام الوالد بالتعدي عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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