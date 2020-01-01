حقيقة تعذيب طفل بوضعه أعلى «تندة بلكونة» فى الشرقية

تداول موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب (نجله) بوضعه على المظلة الخاصة بشرفة منزله.وتوصلت التحريات إلى تحديد والد الطفل المشار إليه (صاحب محل فضيات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية).وباستدعائه وسؤاله نفى قيامه بالتعدي عليه وأفاد أنه عقب لوم نجله المشار إليه بسبب إتلاف دراجته وعدم الحفاظ عليها، قام الطفل بالقفز أعلى مظلة الشرفة مختبئًا منه، وأنه قام بتهدئته وأنقذه.وبسؤال الطفل (عشر سنوات) ووالدته (ربة منزل ومقيمة بذات العنوان) أيدا ما جاء بأقوال المذكور ونفيا قيام الوالد بالتعدي عليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.