المحتجون فى بلجراد يبدؤون يوم الاحتجاج الخامس بأغانى عن كوسوفو

بدأ اليوم الخامس، من الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة الصربية، بمسيرة مع لافتات وأغاني عن كوسوفو، وكالعادة تجمع المتظاهرون اليوم، أمام مبنى البرلمان الوطني في بلغراد.وقال قائد شرطة بلجراد فلاديمير ريبتشي، إن 14 عنصرا أصيبوا خلال المواجهات مع المتظاهرين يوم أمس، ليصل بذلك عدد المصابين منهم منذ بدء المظاهرات، إلى 130 عنصرا. وذكر قائد الشرطة، أنه تم توقيف 71 متظاهرا.وأضاف ريبتشي: "تحلت الشرطة بضبط النفس لفترة طويلة، ولم تستخدم القوة إلا بعد استخدام المحتجين للقوة ضد الشرطة. وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وقوات الخيالة".واندلعت المظاهرات ليلة الثلاثاء الماضي، بعد أن قال الرئيس ألكسندر فوتشيتش إنه سيتم فرض حظر للتجوال خلال عطلة نهاية الأسبوع بكاملها لمنع تفشي مرض كورونا في بلغراد.وتراجع الرئيس في قراره في وقت لاحق، لكن الاحتجاجات استمرت وانتشرت إلى مدن خارج العاصمة.