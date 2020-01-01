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فن

نسمات «الأوركسترا السيمفونى» يقرر في ليلة صيف بالأوبرا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:18 ص
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
حسين الجندي
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تألقت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، من خلال تقديم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفًلا على مسرح النافورة فى الهواء الطلق، وشاركت به عازفة الفيولينة الأولي في «أوركسترا» الاتحاد الاوربي الفنلندية لورا فيرتانين.

جسد الحفل، مشدددًا لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الأمسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى ابرز مهارات وابداعات العازفين وتمكن ودقة قائده ليؤكد أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على مد جسور التواصل بين الشعوب رغم تعدد الثقافات، حيث تفاعل الحضور مع البرنامج الفنى الذى تضمن عدد من أهم الإعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين هى متتابعة بيرجننت لـ جريج«رومانس للڤيولينة و«الاوركسترا» لبيتهوفن ومتتابعة لـ جورج بيزيه.
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
نسمات «الأوركسترا السيمفونى» يقرر في ليلة صيف بالأوبرا
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
الأوركسترا السيمفونى
نسمات «الأوركسترا السيمفونى» يقرر في ليلة صيف بالأوبرا

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