الباز يفضح أُجراء الإخوان: هكذا انقلبت وتخلّت عنكم الجماعة

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة «الدستور»، تفاصيل انقلاب الإخوان الإرهابية ومناصريها على اليوتيوبر أحمد بحيري، بعد ابتعاده عن الجماعة.وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن هذه الجماعة الإرهابية لا ولاء ولا قيمة حقيقية لها، فهم يستأجرون مجموعة من الأجراء للهجوم على الدولة المصرية، وعندما ينفصلون عنهم يهيلون عليهم التراب.وواصل أن اليوتيوبر أحمد بحيري، شعر بأن أموال سبوبة الإخوان بدأت تتضاءل تدريجيا، فانفصل عنهم، ونشب بينه وبين حاتم الحويني، نجل أبوإسحاق الحويني، خلاف، واتهمه بأنه ووالده يأكلان السحت.واستطرد أن كل أتباع الجماعة الإرهابية هاجموه وقرروا حظره على موقع "تويتر" للتدوين المصغّر؛ ليعرف حجمه، ليُعلّق الباز قائلًا: "نستعرض هذا الأمر، لنثبت أن هذه الجماعة ليسوا شرفاء، وأنهم كلهم أُجراء".