جامعة بورسعيد تبحث ميكنة الأعمال الإدارية

استقبل الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، وسامية المصيلحي، أمين عام الجامعة، اليوم السبت، عماد عبد الله عواد، وكيل وزارة المالية، لبحث ميكنة الأعمال الإدارية بالجامعة.وأكد رئيس الجامعة، خلال اللقاء، حرصه على التعاون المشترك والاستفادة بما تقدمه الوزارة من أنظمة متقدمة لميكنة قطاعات الجامعة، لتواكب التطوير المنشود لخطة الجامعة المستقبلية، خاصة في ظل اهتمامه بالعنصر البشري وتدريبه وتطويره وتأهيله من خلال توفير البرامج المتخصصة التي يجرى دعمها بالتعاون مع جميع الجهات.ومن جانبه، رحب وكيل وزارة المالية بتقديم جميع إمكانات الوزارة للتعاون مع جامعة بورسعيد، وإمدادها بكل ما تحتاجه من خبرات ودورات تدريبية لتحقيق أهدافها نحو التطوير.