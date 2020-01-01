الجيش الليبي: استمرار غلق حقول النفط حتى الاستجابة لمطالب الشعب

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أكد الجيش الليبي استمرار غلق الحقوق والموانئ النفطية؛ حتى يتم تحقيق مطالب الشعب، مثمنا في الوقت ذاته ثقة الشعب في قواته المسلحة.وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان مساء السبت، إنه من بين شروط الجيش للإعادة فتح النفط، أن يتم أولا فتح حساب خاص تحول عليه عوائد النفط ثم توزع على كافة أقاليم بضمانات دولية، بجانب ضع ضمانات دولية تحول دون ذهاب أموال النفط إلى الارهاب والمرتزقة.كما تمسك الجيش بالشرط الثالث وهو مراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس لمعرفة مصير الأموال وأين ذهبت ومحاسبة من سرقوا أموال الشعب، مؤكدًا تمسكه بهذه المطالب ولن يتم فتح الحقول والموانئ النفطية دون تحقيق هذه الطلبات.