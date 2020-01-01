الإبراشي في «التاسعة»: كورونا ينكمش بشكل كبير في مصر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن هناك رأيا علميا سديدا يؤكد أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ينكمش بشكل كبير بمصر وفقًا للواقع، مشددًا على أن ذلك لا يجعلنا نتخلى عن الضوابط الطبية والاحترازية: "حتى لو عندنا 4 حالات كورونا سنظل نتعايش مع الوباء القاتل وفق الإجراءات الصحية".وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مثل هذه الأخبار يجب ألا تدفع المواطنين إلى الاستهانة والتخلي عن الإجراءات الطبية المتبعة، حتى لا تتفاقم الأوضاع، فمهمتنا حماية الناس.