كامل الوزير يناشد الركاب عدم الانسياق وراء مافيا تذاكر العيد

قال كامل الوزير، وزير النقل إنه سيتم مواجهة مافيا تذاكر السكة الحديد بكل قوة وحزم، مؤكدًا أن السوق السوداء للحصول على تذاكر السكة الحديد ستنتهي، مناشدًا الركاب عدم الانسياق وراء هذه المافيا؛ للحصول على تذاكر عيد الأضحى.أضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد أنه سيتم توفير تذكرة لكل شخص يريد حجز تذاكر خلال فترة الأعياد، معلنًا أن الحجز موجود في شباك التذاكر ومكاتب البريد وعبر الإنترنت، موضحًا أن هناك زيادة في عدد الركاب بنسبة 125% على القطارات في العيد.وعن زيادة أسعار القطارات كما يتردد في يوم 6 أغسطس المقبل، قال وزير النقل: «نخلي الناس تعيد الأول»، كاشفًا أن تكلفة القطار الجديد في السكة الحديد تبلغ 3 ملايين دولار كما يتم هدر 50 مليون جنيه شهريا من «التزويغ» من تذاكر القطارات.