الباز مستنكرًا التحرش بابنة السولية: «وصلنا للدرك الأسفل في الحياة»

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الواقعة المؤسفة التي تعرض لها لاعب النادي الأهلي عمرو السولية، بالتحرش بابنته ذات الـ3 أعوام، بعد نشر صورتها معه على إنستجرام.وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، إن ما حدث مع ابنة السولية من التحرش بها في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أننا وصلنا للدرك الأسفل في الحياة، هذه الواقعة يشيب لها الولدان، وتدفعك للتساؤل ما الذي حدث للمجتمع.وتابع أن السولية نشر تعليقًا على صفحته، وهاجم فيه الذين تحرشوا بابنته بسبب ملابسها، خاصة وأن عمرها 3 سنوات، كما هاجم السولية كل المشايخ الذين يبررون التحرش بسبب ملابس المرأة، لأنهم يشرعون التحرش ويعطونه أسبابًا وغطاءً.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.