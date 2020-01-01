دراسة: مرضى السكر الأكثر عرضة للوفاة بكورونا

كشفت دراسة صينية أن المرضى أصحاب المعدلات المرتفعة من السكر في الدم، يواجهون خطرا مضاعفا بالوفاة جرّاء "كوفيد-19"، وتعد هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها علماء أن المرضى الذين يسجلون معدلات عالية من السكر في الدم من دون تشخيص إصابتهم بالسكري، يواجهون خطرا أكبر بالموت من "كوفيد-19"، وفق ما ورد في مجلة "ديابيتولوجيا" العلمية.وشملت الدراسة تحليل لمعدلات الوفيات بالإضافة لوفيات جراء مرض السكر لعدد 605 مرضى بكوفيد-19 في مستشفيين في مدينة ووهان الصينية، مؤكدين أن معدلات السكر المرتفعة في الدم "مرتبطة" بمعزل عن كل العوامل الأخرى بازدياد خطر الوفاة والمضاعفات جرّاء كورونا.وفي سياق متصل كشفت دراسة حديثة أن مطعوم السل أو التدرن الرئوي، المعروف اختصارا باسم "بي سي جي"، يمكن أن يوفر حماية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لا سيما وأن اللقاح مصمم للحماية من التهابات الرئة، ويعزز المناعة ضد الإصابة بفيروسات معدية.وتوصل الباحثون في الولايات المتحدة إلى وجود صلة واضحة في انخفاض معدل الوفيات بمرض كوفيد-19 لدى الأشخاص الذين حصلوا على مطعوم السل في شتى أنحاء دول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية.ووجد العلماء أنه حيثما كان هناك معدل انتشار أكبر بنسبة 10% للقاح السل في منطقة ما، كان هناك أيضا انخفاض بنسبة 10.4% في معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.كما إن تطعيم السل له علاقة بتحفيز الجهاز المناعي الليمفاوي، وهي الخلايا المنوطة بالمناعة ضد الفيروسات، مثل فيروس كورونا على سبيل المثال، وتسمى بالمناعة غير النوعية.وكشفت الدراسة أن الدول التي تطبق برنامج تطعيم وطني، ويشمل لقاح السل، تشهد أرقاما أقل بنحو 6 مرات في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا.