«شباب العمال» تثمن قرار الرئيس بزيادة المعاشات 14%

أشاد عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات بنسبة 14٪، مؤكدًا أنها جاءت فى وقتها لتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة أعباء الحياة المتزايدة الناتجة عن خطة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار.قال نائب رئيس اتحاد شباب العمال إن زيادة التضخم وارتفاع الأسعار كانت وراء قرار الرئيس الذي يؤكد بهذه الزيادة انحيازه للطبقات الكادحة والتى تجلس على قمتها أصحاب المعاشات.أشار عبدالعزيز إلى أن قرار الرئيس بزيادة المعاش بنسبة 14٪ تؤكد اهتمام الرئيس بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأسر تلك الطبقات لأصحاب المعاشات، وهي بمثابة لمسة حانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لترفع روحهم المعنوية، وتؤكد لهم أن الرئيس لم ينساهم وأنهم فى ذاكرته واهتمامه وأنه جعل الزيادة هذا العام ضعف العلاوة السنوية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.