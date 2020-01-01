مدير الكلية البحرية الأسبق: المناورة حسم 2020 بروفة على القتال

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق، إن المناورة حسم 2020 رسالة للجميع بمدى تقدم مستوى القوات البحرية.وأضاف مدير الكلية البحرية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل القطع البحرية المستخدمة في المناورة لم تكن موجودة قبل 6 سنوات.ولفت إلى أن الأمر ليس القطع الجديدة فقط، وإنما طريقة التدريب عليها واستخدامها، مردفا: "ما شاهدناه تشكيل بحري تعبوي متجانس".وأضاف: "وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنفسه على رأس القوات، دليل على تعقيدات العملية، ومشاركة قوات بحرية وبرية".وأردف: "هذه المناورة ليست رد فعل على تحركات أردوغان، وإنما المناورة بروفة على القتال".