خالد الجندي: «ربوا بناتكم على احترام وتوقير الزوج» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أحد أسباب الخيانة الزوجية هو معصية الزوج لربه، وهناك سبب آخر يتجاهله البعض وهو تقصير الزوجة، مؤكدًا أن هذا ليس مبررًا للخيانة، فإذا كنا نوجه الرجال إلى تقوى الله في النساء، فيجب على الزوجات أيضًا الحفاظ على أزواجهن.وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لا بد أن تحترم المرأة القيم الإنسانية وأن تحفظ سر زوجها"، متابعًا: "نعم نحترم حق المرأة، لكن لا يكون هذا على حساب العلاقة الزوجية واحترام الزوج، فالله سيحاسب النساء عن أزواجهن".واستكمل: "ربوا بناتكم على طاعة الزوج والترحاب به والترقق معه وعدم التطاول عليه وعدم تخطي حق البيت واحترام أسرار المنزل".