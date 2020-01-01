«مجلس الشيوخ الدور والضرورة» ندوة لـ«شباب ورياضة» الشرقية غدًا

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، تنظيم ندوة بعنوان "مجلس الشيوخ الدور والضرورة" يتم عرضها غدًا الأحد، عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على "فيس بوك"، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمد فريد الصادق المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا بإلقاء الندوة لاستعراض "اختصاصات مجلس الشيوخ - مدة العضوية - عدد الأعضاء - نسبه مقاعد المرأة - طريقة الإنتخابات"، وكذلك حث المواطنين علي المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة لدعم استقرار الحياة السياسية وتوطيد دعائم الديموقراطية، ودعم القيم العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.