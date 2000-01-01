رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السبت 11/يوليه/2020 - 05:56 م
العصر الحديدي
العصر الحديدي
وكالات
طباعة
اكتشف علماء آثار هيكلا عظميا من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، ويعتقدون أنه ربما كان ضحية جريمة قتل.

وعثر على الهيكل العظمي، وهو لرجل ويرجع تاريخه لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض، في مزرعة ويلويك بالقرب من ويندوفر في مقاطعة باكينغهامشير في انجلترا.

ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه "لغز" وتأمل في أن المزيد من التحليل قد يقود إلى اكتشاف "مروع محتمل" بشأن ملابسات مقتله.

واكتشفت بعثة التنقيب مجسدا خشبيا يبدو شكله أشبه بصخور ستونهنج، بالإضافة إلى مدفن روماني.

جاء ذلك ضمن عدد من الاكتشافات التي تعود إلى عصور مختلفة تتراوح بين العصر الحجري الحديث وفترة القرون الوسطى، اكتشفت خلال الحفريات التي سبقت أعمال البناء في مشروع "HS2"، وهو خط سكك حديد لقطارات تسير بسرعة 225 ميلا في الساعة (362 كم ساعة).

موضوعات متعلقة

القبض على محمد هاشم صاحب دار «ميريت للنشر» فى بلاغ تحرش

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

بسبب انتهاك سيادتها.. إريتريا تنتقد اتفاق السلام مع إثيوبيا

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

«رسالة مباشرة».. إغراق حاملة دبابات بصاروخ فى مناورة «حسم 2020» (فيديو)

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

«التعليم» تعلن موعد نتيجة الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

رئيس «السكك الحديدية» يكشف تفاصيل أكبر صفقة فى تاريخ الهيئة

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ماسك يكشف عن رقاقة قادرة على علاج الاكتئاب والإدمان

لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

السجن 4 سنوات لبريطاني حاول سرقة الميثاق الأعظم

كتاب يكشف معلومات مثيرة عن ملك البوب مايكل جاكسون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
محمود رضا.. خفقة الراية الجميلة
ماجد حبته
المخابرات التركية.. الألمانية سابقًا!
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
المزيد

الثقافة

قصائد

الفاجعة الأخيرة

شمس على الوسادة

فى الدخان