لغز قتيل العصر الحديدي الذي عثر عليه مقيد اليدين

اكتشف علماء آثار هيكلا عظميا من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، ويعتقدون أنه ربما كان ضحية جريمة قتل.وعثر على الهيكل العظمي، وهو لرجل ويرجع تاريخه لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض، في مزرعة ويلويك بالقرب من ويندوفر في مقاطعة باكينغهامشير في انجلترا.ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه "لغز" وتأمل في أن المزيد من التحليل قد يقود إلى اكتشاف "مروع محتمل" بشأن ملابسات مقتله.واكتشفت بعثة التنقيب مجسدا خشبيا يبدو شكله أشبه بصخور ستونهنج، بالإضافة إلى مدفن روماني.جاء ذلك ضمن عدد من الاكتشافات التي تعود إلى عصور مختلفة تتراوح بين العصر الحجري الحديث وفترة القرون الوسطى، اكتشفت خلال الحفريات التي سبقت أعمال البناء في مشروع "HS2"، وهو خط سكك حديد لقطارات تسير بسرعة 225 ميلا في الساعة (362 كم ساعة).