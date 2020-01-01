«الأوقاف» توضح سبب افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب فقط

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها خطوة أولى، مرهونة بنجاحها في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف طايع، أن سبب اختيار مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب، رضي الله عنها، يعد من أكبر المصليات في المساجد الكبرى، بالإضافة إلى كونه بوسط القاهرة.وأوضح أن مسجد السيدة زينب به مجموعة من الواعظات المتميزات واللائي يقمن بالإشراف على مصلى السيدات.