تأييد السجن المشدد 20 عامًا لمتهم فى «أحداث قصر الاتحادية»

قضت محكمة النقض برفض طعن الإخواني محمود مكاوي عفيفي في إعادة إجراءات محاكمته، وتأييد السجن المشدد ٢٠ عاما ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرين، والتي تعود وقائعها لعام 2012 الذي شارك في أعمال التعذيب وإطلاق النيران، وراح ضحيتها الصحفي الحسيني أبوضيف وآخرون.كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوي فى إعادة إجراءات محاكمته، في قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المشدد 20 عامًا، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.وقالت في حيثيات الحكم إن جناية استعمال العنف نتج عنها جريمة الاحتجاز دون وجه حق، إضافة إلى تعذيبات بدنية القانون يشدد في العقاب عليها بأن ترفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة من السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة إلى 20 عاما، والمحكمة استعملت حقها المقرر، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.