«الكاثوليكية» تنظم ذكرى الأربعين للمطران الماروني يوسف بشارة.. غدًا

قال مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان برئاسة مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، إن أبرشية أنطلياس المارونية بالكنيسة الكاثوليكية وجهت الدعوة لجميع المسيحيين للمشاركة في قدّاس وجنّاز الذكرى الـ 40 للمثلّث الرحمة المطران يوسف بشارة الماروني الكاثوليكي.وأضاف أبو كسم - في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان نُشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن القداس سيكون غدًا الأحد في تمام الساعة 12،30 ظهرًا بكاتدرائيّة القيامة – بحي الربوة، بقرنة شهوان بلبنان.