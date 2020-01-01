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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدستور «نيوز ليتر 97».. دبلوماسية البوارج الحربية ورسائل المناورة «حسم 2020»

السبت 11/يوليه/2020 - 03:14 م
جريدة الدستور
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«دبلوماسية البوارج الحربية».. هكذا وصف الخبراء العسكريون المناورات العسكرية فى المياه الإقليمية لشرق المتوسط، والتى بدأتها مصر بمناورة «حسم 2020»، فى رسالة حاسمة إلى «البط الجالس فى المياه الليبية واليونانية»، والتى توضح أنها أصبحت أهدافًا حيوية ومشروعة إذا ما استدعى الأمر ذلك، خاصة بعد التسريبات التى تشير إلى تنسيق بين حكومة الوفاق وتركيا على شن هجمات عسكرية على سرت والجفرة، اللتين كانتا قد اعتبرهما الرئيس عبدالفتاح السيسى خطًا أحمر بالنسبة لمصر.

ويبدو أن طبول الحرب قد دقت بعدما أعلنت تركيا عزمها على تنفيذ مناورات بحرية، من ثلاث مراحل، قبالة الشواطئ الليبية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لقواتها البحرية، بعدما أظهر تدخلها فى ليبيا تحرشًا بالمنطقة العربية وجيران المنطقة، خاصة أن سلاح البحرية التركى أعلن، فى 9 يوليو  الجارى، عن المناورات المرتبة باسم «نافتيكس»، معلنًا أنها ستجرى قبالة السواحل الليبية فى ثلاث مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسمًا خاصًا، وهى «بربروس» و«درغوت رئيس» و«تشاكا باى»، وللأسماء الثلاثة دلالات تثير الغضب لدى الليبيين والعرب كونها لعسكريين بحريين عثمانيين قادوا قبل قرون عدة غزوات الأستانة على دول شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، فى لفتة تشير إلى أن تركيا تعلن الحرب لاستعادة إرث الدولة العثمانية حين كانت تسيطر على المنطقة برمتها.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن تركيا ستجرى مناوراتها البحرية المزمعة 20 يوليو المقبل، وستشارك حوالى 8 سفن بحرية فى التدريبات، بالإضافة إلى 18 طائرة عسكرية مقاتلة.

فيما كان الرد الفرنسى عبر سفيرها فى قبرص الذى أعلن عن مناورات مماثلة تجريها القوات البحرية لبلاده ونظيراتها فى قبرص واليونان ومصر، إلا أن مصر لم تخرج بأى أحاديث كلامية لكنها ردت بتنفيذ مناورات عسكرية «حسم 2020» هى الأضخم على الحدود الغربية مع ليبيا.

وأظهر الفيديو الذى بثه المتحدث العسكرى المصرى للمناورة لقطات لفرقاطة بالبحرية المصرية وهى تطلق صاروخ «هاربون Harpoon» المضاد للسفن فى البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العسكرية الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا، وكذلك تشديده على أن المناورات شملت التدريب على استهداف عناصر المرتزقة بالجيوش غير النظامية.

ماذا لدينا هذا الأسبوع؟

هكذا سيؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات ٤ مواد من المنزل 

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن طريقة أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بعد إعلان حذفها من جدول الثانوية العامة.

وقرر وزير التربية والتعليم حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخوفات الطلاب من التجمع فى اللجان، وهذه المواد هى: «التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية».

وأوضح شوقى أنه بعد امتحان اللغة العربية سيتم تسليم الطلاب بوكليت امتحان مواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، ويجيب الطلاب عليه فى المنزل، على أن يتم تسليمه يوم 12 يوليو.

وأضاف وزير التعليم أنه بالنسبة لمادة التربية الوطنية سيتم تسليم الطلاب البوكليت يوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على أن يتم تسليمه فى آخر يوم بامتحانات الثانوية.


هل تفرض الأوقاف صكوك الأضحية على عمال المساجد والأئمة هذا العام؟

قالت وزارة الأوقاف إنه تم جمع عشرة ملايين وثمانين ألف جنيه حصيلة صكوك الأوقاف حتى تاريخه.. أوقاف القاهرة الأولى فى صكوك أضاحى الأوقاف و10 آلاف جنيه لتحصيلها الـ500 صك الثانية، أوقاف الجيزة خامس مديرية تحصِّل 500 صك و20 ألف جنيه مكافأة على جهودها فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، كما أعلنت الوزارة عن تحقيق مبلغ 6 ملايين جنيه جراء مبيعات صكوك الأضاحى.

لكن، ومن واقع ما تحدّث به عدد من عمال المساجد لفريق النشرة، فقد اشتكوا من فرض الوزارة صكوك الأضحية عليهم، خاصة أن رواتبهم لا تكفيهم من الأساس هم والأئمة.

فيديو الأسبوع

يرشح لكم فريق النشرة فيديوهين هذا الأسبوع من موقع الساحة 

الأول بعنوان «أول طريق العدالة.. فضيحة»، ويستعرض فيه شهادات ضحايا اغتصاب وتحرش حركت قضية ضد أحمد بسام زكى بين مصر وإسبانيا.
الفيديو الثانى بعنوان «محمد العصار.. رجل عاش مرتين»، ويوثق فيه مسيرته من الفنية العسكرية حتى أصبح رئيس هيئة التسليح فى الجيش المصرى ووزيرًا للإنتاج الحربى.
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فريق النشرة: محمد عبدالعزيز - وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين 
محمود - منة سالم - أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان - إخراج: أحمد غنام
انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل.
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