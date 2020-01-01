الدستور «نيوز ليتر 97».. دبلوماسية البوارج الحربية ورسائل المناورة «حسم 2020»

ويبدو أن طبول الحرب قد دقت بعدما أعلنت تركيا عزمها على تنفيذ مناورات بحرية، من ثلاث مراحل، قبالة الشواطئ الليبية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لقواتها البحرية، بعدما أظهر تدخلها فى ليبيا تحرشًا بالمنطقة العربية وجيران المنطقة، خاصة أن سلاح البحرية التركى أعلن، فى 9 يوليو الجارى، عن المناورات المرتبة باسم «نافتيكس»، معلنًا أنها ستجرى قبالة السواحل الليبية فى ثلاث مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسمًا خاصًا، وهى «بربروس» و«درغوت رئيس» و«تشاكا باى»، وللأسماء الثلاثة دلالات تثير الغضب لدى الليبيين والعرب كونها لعسكريين بحريين عثمانيين قادوا قبل قرون عدة غزوات الأستانة على دول شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، فى لفتة تشير إلى أن تركيا تعلن الحرب لاستعادة إرث الدولة العثمانية حين كانت تسيطر على المنطقة برمتها.