الدستور «نيوز ليتر 97».. دبلوماسية البوارج الحربية ورسائل المناورة «حسم 2020»

«دبلوماسية البوارج الحربية».. هكذا وصف الخبراء العسكريون المناورات العسكرية فى المياه الإقليمية لشرق المتوسط، والتى بدأتها مصر بمناورة «حسم 2020»، فى رسالة حاسمة إلى «البط الجالس فى المياه الليبية واليونانية»، والتى توضح أنها أصبحت أهدافًا حيوية ومشروعة إذا ما استدعى الأمر ذلك، خاصة بعد التسريبات التى تشير إلى تنسيق بين حكومة الوفاق وتركيا على شن هجمات عسكرية على سرت والجفرة، اللتين كانتا قد اعتبرهما الرئيس عبدالفتاح السيسى خطًا أحمر بالنسبة لمصر. ويبدو أن طبول الحرب قد دقت بعدما أعلنت تركيا عزمها على تنفيذ مناورات بحرية، من ثلاث مراحل، قبالة الشواطئ الليبية، تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية لقواتها البحرية، بعدما أظهر تدخلها فى ليبيا تحرشًا بالمنطقة العربية وجيران المنطقة، خاصة أن سلاح البحرية التركى أعلن، فى 9 يوليو الجارى، عن المناورات المرتبة باسم «نافتيكس»، معلنًا أنها ستجرى قبالة السواحل الليبية فى ثلاث مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسمًا خاصًا، وهى «بربروس» و«درغوت رئيس» و«تشاكا باى»، وللأسماء الثلاثة دلالات تثير الغضب لدى الليبيين والعرب كونها لعسكريين بحريين عثمانيين قادوا قبل قرون عدة غزوات الأستانة على دول شمال إفريقيا، ومن بينها ليبيا، فى لفتة تشير إلى أن تركيا تعلن الحرب لاستعادة إرث الدولة العثمانية حين كانت تسيطر على المنطقة برمتها.

وحسب المعلومات المتاحة، فإن تركيا ستجرى مناوراتها البحرية المزمعة 20 يوليو المقبل، وستشارك حوالى 8 سفن بحرية فى التدريبات، بالإضافة إلى 18 طائرة عسكرية مقاتلة.

فيما كان الرد الفرنسى عبر سفيرها فى قبرص الذى أعلن عن مناورات مماثلة تجريها القوات البحرية لبلاده ونظيراتها فى قبرص واليونان ومصر، إلا أن مصر لم تخرج بأى أحاديث كلامية لكنها ردت بتنفيذ مناورات عسكرية «حسم 2020» هى الأضخم على الحدود الغربية مع ليبيا.



وأظهر الفيديو الذى بثه المتحدث العسكرى المصرى للمناورة لقطات لفرقاطة بالبحرية المصرية وهى تطلق صاروخ «هاربون Harpoon» المضاد للسفن فى البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العسكرية الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا، وكذلك تشديده على أن المناورات شملت التدريب على استهداف عناصر المرتزقة بالجيوش غير النظامية. فيما كان الرد الفرنسى عبر سفيرها فى قبرص الذى أعلن عن مناورات مماثلة تجريها القوات البحرية لبلاده ونظيراتها فى قبرص واليونان ومصر، إلا أن مصر لم تخرج بأى أحاديث كلامية لكنها ردت بتنفيذ مناورات عسكرية «حسم 2020» هى الأضخم على الحدود الغربية مع ليبيا.وأظهر الفيديو الذى بثه المتحدث العسكرى المصرى للمناورة لقطات لفرقاطة بالبحرية المصرية وهى تطلق صاروخ «هاربون Harpoon» المضاد للسفن فى البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العسكرية الغربية بالقرب من الحدود مع ليبيا، وكذلك تشديده على أن المناورات شملت التدريب على استهداف عناصر المرتزقة بالجيوش غير النظامية.