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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حسم 2020..رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل المناورة بالاتجاه الاستراتيجى الغربى

السبت 11/يوليه/2020 - 02:13 م
حسم 2020
حسم 2020
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شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التى نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

كما نفذت عدد من الوحدات البحرية عدد من الأنشطة التدريبية فى إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التى أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري.

كما نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلى، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التى تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال)، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو سطح، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوى.

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قام عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذه.

كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ وناقش القادة على كل المستويات فى أساليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام فى أقل وقت ممكن
وبأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة فى كل المهام التى توكل إليهم.

تأتى هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجى الغربى نظرًا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

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