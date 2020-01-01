بعد تصوير 3 أيام من «مش أنا».. تامر حسني: بعمل أهم أفلام حياتي

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من كواليس تصوير فيلمه الجديد "مش أنا".وعلق تامر حسني على الصورة، قائلًا: "رجعنا من 3 أيام نصور باقي فيلم (مش أنا)، أنا حاسس إنى بعمل أهم أفلام حياتي.. إن شاء الله يعجبكم"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.ويواصل فريق عمل فيلم "مش أنا" تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.يُشار إلى أن تصوير الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضى وانتشار فيروس كورونا.وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذى يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.