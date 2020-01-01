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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 مرشحين تقدموا لانتخابات مجلس الشيوخ فى الفيوم

السبت 11/يوليه/2020 - 01:41 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الفيوم - زينب علاء
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استقبلت محكمة الفيوم، اليوم السبت، طلبات تلقي المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال المستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم، لـ"الدستور" إنه يتم اليوم السبت، بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ويقوم باستقبال الورق، وبعد ذلك يعرضه المستشار على لجنة الفحص للبت فيه.

وأضاف حامد، أنه يتم تلقي الطلبات لمدة ٨ أيام، من الساعة التاسعة صباحًا، للساعة الخامسة مساءً، وأن غرفة تلقي الطلبات مكونة من ٣ موظفين ومكيفة مع توافر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات.

وأوضح حامد، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بطلبات الترشح حتى الآن، ٧ أشخاص وهم (وليد أحمد عبدالرحمن، وعمرو محمد نبيل، وحاتم علوي السيد إدريس) على قائمة حزب مستقبل وطن، و(وجيه عبدالقادر الشيمي، وصلاح سليمان أبوبكر) على قائمة حزب النور، واثنين مستقل وهم محمد محمد محمد أبوالقاسم، وعصام الدين محمود الزيني.

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