ضبط 966 سلاحًا وتنفيذ 436 ألف حكم قضائى فى أسبوع

نجح رجال الأمن العام خلال أسبوع في ضبط 966 قطعة سلاح نارى أبرزها جرينوف – 96 بندقية آلية – 183 بندقية "مششخنة، غير مششخنة " – 53 مسدس– 633 فرد محلى الصنع– 1702 طلقة مختلفة الأعيرة – 1370 قطعة سلاح أبيض.وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ 983 قرار إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والأوقاف، والرى والصرف، ومجرى نهر النيل) بنطاق 21 مديرية أمن.وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 436959 حكما قضائيا، ضمت 1970 جناية، 153788 حبس، 215899 غرامة، و65302 مخالفة.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.