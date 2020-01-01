18 مرشحًا خضعوا للكشف الطبى لمجلس الشيوخ بالغربية

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفيات المحافظة المحددة لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 استقبلت 18 مرشحًا حتى الآن وخضعوا جميعهم للكشف الطبي.وأضاف حميدة، في تصريح اليوم السبت، أن المرشحين خضعوا لاختبار الكشف عن المخدرات ونفسية وعصبية وجميعهم اجتازوا الاختبارات ولم يثبت تعاطي أى منهم للمخدرات أو المعاناة من أى أمراض نفسية.وفي سياق متصل بدأت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الغربية تلقى طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، برئاسة المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الابتدائية رئيس اللجنة العامة للانتخابات، في تلقي أوراق المرشحين مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتلقت اللجنة أوراق نحو 7 مرشحين.يذكر أنه تم تخصيص 6 مستشفيات لاختبارات الكشف الطبي على المرشحين هي المنشاوي العام بطنطا، وكفر الزيات العام، والمحلة العام، وزفتى العام، وسمنود المركزي، وقطور المركزي.