بدء تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية

بدأت محكمة الزقازيق الابتدائية اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، من الأعضاء المتقدمين لخوض الانتخابات عن محافظة الشرقية.وخصصت محكمة الزقازيق الابتدائية، قاعة الانتظار لاستقبال المرشحين، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة، منعا لانتشار فيروس كورونا، مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.ووضعت المحكمة علامات إرشادية، لتطبيق التباعد الاجتماعي، مع التشديد على عدم التكدس والتقارب.يذكر أن المحكمة تتلقى طلبات المرشحين، عن الدائرة الثالثة والتي تضم 7 محافظات بواقع 15 مقعدا، تحظى فيها محافظة الشرقية بالنصيب الأكبر من المقاعد بواقع 7 مقاعد مقابل مقعدين لدمياط ومقعدين للإسماعيلية، ومقعد واحد في كل من محافظات بورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.