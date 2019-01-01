7.8 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد سكان العالم بلغ 7.8 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2020 وفقا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة، منهم 1.3 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا، مقابل 6.5 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدمًا.ووفقًا لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن، ذكر جهاز الإحصاء، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2050.بلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1٪ عام 2019، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدمًا إلى الصفر (0%) مثل النمسا 0.0%، بلجيكا 0.1%، الدنمارك 0.1%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل تشاد ليصل إلى 3.3%.كما بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 31 طفلا لكل ألف مولود حي عام 2019، ينخفض هذا المعدل إلى طفلين فقط في دول مثل السويد، في حين يرتفع المعدل إلى 83 طفلا في دول مثل جمهورية إفريقيا الوسطى.ولفت الإحصاء إلى أن متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2019 على مستوى العالم 2.4 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب، ينخفض هذا المعدل إلى طفل واحد في كوريا الجنوبية، في حين بلغ 7 أطفال في دولة مثل النيجر.كما أظهرت البيانات أن 61% نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أى وسيلة لمنع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2019، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج لتصل إلى 88% وتصل أدناها في تشاد بنسبة 6%.وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2019 على مستوى العالم 70 سنة للذكور، 75 سنة للإناث. وفي أوروبا 75 سنة للذكور، 82 سنة للإناث، وفي إفريقيا 61 سنة للذكور، 65 سنة للإناث، وفى آسيا 71 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى أمريكا الشمالية 76 سنة للذكور، 81 سنة للإناث، وفي أمريكا الجنوبية 72 سنة للذكور، مقابل 79 سنة للإناث.