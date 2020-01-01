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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«شعبة الملابس» تستعد لعيد الأضحى بتخفيضات جديدة

السبت 11/يوليه/2020 - 09:22 ص
تخفيضات
تخفيضات
دعاء أبو العزم
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قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المصانع انتهت من توفير ملابس عيد الأضحى، مشيرا إلى أن البضاعة الصيفية لم تخرج من المخازن حتى الآن بسبب الركود.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك حالة من الركود في الأسواق بسبب تداعيات أزمة كورونا وتوتر الحالة النفسية للمواطن.

وتوقع أن تشهد الأيام القادمة، قبل عيد الأضحي إقبالا على شراء الملابس بنسبة أفضل من الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الملابس بنسبة من 30% وحتى 35% كعروض مقدمة من قبل التجار لكسر الركود.

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