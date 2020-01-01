«شعبة الملابس» تستعد لعيد الأضحى بتخفيضات جديدة

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن المصانع انتهت من توفير ملابس عيد الأضحى، مشيرا إلى أن البضاعة الصيفية لم تخرج من المخازن حتى الآن بسبب الركود.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك حالة من الركود في الأسواق بسبب تداعيات أزمة كورونا وتوتر الحالة النفسية للمواطن.وتوقع أن تشهد الأيام القادمة، قبل عيد الأضحي إقبالا على شراء الملابس بنسبة أفضل من الوقت الحالي.وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار الملابس بنسبة من 30% وحتى 35% كعروض مقدمة من قبل التجار لكسر الركود.