صحيفة تركية تكشف «خلافا جديدا» بين وزير الداخلية وصهر أردوغان

كشفت صحيفة "جمهوريت" التركية، عن نزاع جديد داخل الحكومة التركية بين كلا من وزير الداخلية سليمان صويلو، وصهر أردوغان ووزير المالية بيرات البيرق.تعود الواقعة إلى إطاحة صويلو بمدير أمن إسطنبول "مصطفى تشاليشكان"، وهو صديق البيرق من منصب، مدير أمن اسطنبول، وتخفيض رتبته إلى مساعد مدير الأمن الجديد "زفر أكتاش" أحد رجال وزير الداخلية.وقالت الصحيفة التركية، إن صويلو معروف بعدائه لكثير من مديري الأمن، في مقدمتهم قيادات من عائلة تشاليشكان، فقد ورد اسم صويلو بين المتهمين بمقتل مدير أمن مدينة سيفري، هاكان تشاليشكان، الذي أراد صويلو عزله من منصبه في وقت سابق.كما اشتهر سليمان صويلو بعدائه الشديد لتشاليشكان، بسبب تفتيش قوات الأمن التابعة لفريقه سيارة نجل وزير الداخلية عام 2017.