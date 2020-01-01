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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: انطلاق عملية عسكرية جديدة لملاحقة بقايا داعش فى ديالى

السبت 11/يوليه/2020 - 09:09 ص
عملية عسكرية
عملية عسكرية
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، عن انطلاق عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا عناصر داعش في ديالى.

وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا)- إنه بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت اليوم عمليات "أبطال العراق" المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

وأضاف أن العمليات تستهدف في هذه المرحلة مساحة واسعة تقدر 17685 كم2، مشيرا إلى أنها تمت بمشاركة قوات من (قيادة القوات البرية، قيادة عمليات ديالى، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع، قوات الحشد الشعبي، لوائين مِن القوات الخاصة، اللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الإرهاب قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الإرهاب من السليمانية، قيادة شرطة محافظة ديالى)، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".

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