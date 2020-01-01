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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«فضائل العشر الأوائل من ذى الحجة» موضوع خطبة الجمعة القادمة

السبت 11/يوليه/2020 - 03:12 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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حددت وزارة الأوقاف موضوع "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأوائل من ذي الحجة" ليكون مضمون خطبة الجمعة القادم، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة - رضي الله عنها.

ومن المقرر أن تقام الصلاة بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال، عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، إنه سيتم نقل صلاة الجمعة عبر شاشات التليفزيون وإذاعة القرآن الكريم بعدد محدود من العاملين بالأوقاف والمسجد فقط، في ما لا يتجاوز عشرين فردا، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

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