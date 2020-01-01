علماء: ارتفاع نسبة السكر بالدم تضاعف خطر الوفاة بكورونا

أثبت أطباء من مدينة ووهان الصينية أن نسبة السكر المرتفعة في الدم عند إصابة الإنسان ببعض أنواع فيروس كورونا، تضاعف خطر الوفاة، حتى لو كان المريض لا يعاني من مرض السكري أو السمنة.وجاء في مقالة نشرتها مجلة Diabetologia الطبية أن فريقا من الأطباء الصينيين، تحت قيادة جين يانج، من جامعة خواجون للعلوم والتكنولوجيا، كشف أن نسبة مادة الجلوكوز في الدم تزيد بحد ذاتها احتمال الوفاة نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الاستنتاج الذي توصل أعضاء الفريق إليه بعد دراستهم لأكثر من 600 حالة خضعت للعلاج في مستشفيات ووهان في الفترة ما بين 24 يناير و10 فبراير الماضيين.وتوفي أكثر من 100 مريض من هذه الحالات، ما أتاح للأطباء إمكانية دراسة جميع العوامل والخصائص في أداء أجسامهم، والتي أدت إلى وفاتهم، بما فيها مستوى الجلوكوز في الدم.واتضح أن معدل الإماتة لدى المرضى ذوي مستوى السكر المرتفع نسبيا (حوالي 7 مليمول لتر)، تجاوز المعدل لدى سائر المرضى بنحو 2،3 مرة، وذلك خارج إطار حالات الإصابة بمرض السكري أو السمنة أو غيرهما من الاضطرابات الأيضية.أما طبيعة العلاقة بين نسبة السكر في الدم واحتمال الوفاة بمرض "كوفيد-19"، فليست واضحة حتى الآن، لكن هناك فرضية تقول إن فيض الغلوكوز في الدم قد يسهم في تشكيل جلطات دموية والتهابات، كما يمكن أن ينعكس سلبا على عمل الأوعية الدموية.