محكمة أمريكية تأمر إيران بدفع تعويضات لضحايا تفجير فى السعودية

حملت محكمة أمريكية، إيران مسؤولية تفجير استهدف في عام 1996 القوات الأمريكية في مدينة الخُبَر السعودية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أصدرت القاضية بيريل هويل، رئيسه هيئة القضاة في محكمة منطقة واشنطن الفدرالية، قرارا يلزم إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضا للضحايا الذين سقطوا في تفجير أدى إلى مقتل 19 من أفراد القوات الجوية الأمريكية.وفي شرحها لتضمين المبالغ تعويضات عقابية، قالت هويل إن المدعين "عانوا من إصابات جسدية وصدمات نفسية، وأن هناك حاجة لردع الهجمات الإرهابية في المستقبل.وفي الحكم الصادر يوم 2 يوليو والذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، أمرت القاضية بدفع تعويضات إلى 14 من الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الهجوم إضافة إلى 21 من أفراد أسرهم.يشار إلى أن الهجوم نفذ بواسطة شاحنة محملة بالمتفجرات تم تفجيرها قرب مجمّع أبراج الخُبَر المؤلفة من ثمانية طوابق حيث كانت تقيم قوات سعودية وغربية.وكانت هويل قد أمرت إيران عام 2018 بدفع 104.7 مليون دولار في قضية مماثلة متعلقة بتفجير أبراج الخبر.وفي الحكم السابق رفضت القاضية تضمين الجزء العقابي في التعويضات عن الأضرار، قائلة إن التعديلات في قوانين الولايات المتحدة منعت فرض مثل هذه العقوبات على الحوادث التي وقعت قبل عام 2008، إلا أنه وفي شهر مايو، سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بفرض تعويضات عقابية عن هجمات وقعت قبل 2008 في قرار يتعلق بالسودان وصدر عنها بالإجماع.هذا، ورحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحكم على إيران التي تنفي تورطها في التفجير وترفض دفع أي تعويضات.