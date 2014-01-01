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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أكاديمى: رؤية التنمية تسير فى اتجاهين بالدولة (فيديو)

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:58 م
الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن نجاح المشروعات التي أنجزتها الدولة المصرية منذ عام 2014 حتى عام 2020، يرجع إلى الرؤية الواضحة من جانب الإدارة الحكيمة للدولة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن رؤية الدولة للتنمية تسير في اتجاهين، أحدهما إصلاح الاقتصاد بشكل عام، والجانب الآخر يتمثل في تيسير حياة المواطن في كل ما يحتاجه من سلع وخدمات، مما يساعد في تحسين مستوى معيشته.

وتابع، أن المشروعات التي قامت بها الدولة، واجهت العديد من الصعوبات حتى يتم إصلاحها بالشكل الذي نعيشه الآن، من تحسين في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية وشبكة الطرق وغيرها من المشروعات التي تم تحسينها بشكل ملحوظ.

وواصل، أن الإصلاحات التي تمت هذه الفترة، والتي من أهمها البنية الأساسية، أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت في بعض المجالات لتحقيق الأمن القومي لمصر والأمن الغذائي للمواطن.

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