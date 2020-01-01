«الإحصاء»: انخفاض أعداد المواليد خلال مارس

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد المواليد فى مصر سجلت تراجعًا إلى 180.3 ألف مولود شهريًا خلال مارس الماضى مقابل 183.9 ألف مولود شهريًا خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.وأوضح تقرير الإحصاء أن الذكور يشكلون العدد الأكبر من سكان الجمهورية بحوالى 51.5 مليون نسمة حتى نهاية مارس الماضى مقارنة بـ50.7 مليون نسمة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما ارتفع عدد الإناث من 47.7 مليون نسمة إلى 48.6 مليون نسمة خلال فترة المقارنة ذاتها.يشار إلى أن عدد سكان مصر بالداخل سجل 100 مليون نسمة خلال شهر فبراير الماضى.