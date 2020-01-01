نهى العمروسى تنعى المنتجة مى مسحال

نعت الفنانة نهى العمروسي المنتجة الفلسطينية مي مسحال، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض.وقالت «العمروسي» في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «حبيبتي مي هتوحشيني أوي، اللي مصبرني بس إني شوفتك قريب وقضينا يوم بطوله مع بعض وقدرت أضحكك وأدخل البهجة في قلبك في عز تعبك ومرضك، أنا واثقة إنك مرتاحة دلوقتي لأنك اتخلصتي من آلامك».وأضافت: «مي مسحال مش بس منتجة فيلمي «سحر العيون» هي بالنسبة لي أخت وصاحبة جدعة جدًا وفيه بينا أيام وسنين ومواقف كتير.. ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبة قلبي».