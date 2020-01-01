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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نهى العمروسى تنعى المنتجة مى مسحال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:33 م
الفنانة نهى العمروسي
الفنانة نهى العمروسي
سناء إسماعيل
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نعت الفنانة نهى العمروسي المنتجة الفلسطينية مي مسحال، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت «العمروسي» في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «حبيبتي مي هتوحشيني أوي، اللي مصبرني بس إني شوفتك قريب وقضينا يوم بطوله مع بعض وقدرت أضحكك وأدخل البهجة في قلبك في عز تعبك ومرضك، أنا واثقة إنك مرتاحة دلوقتي لأنك اتخلصتي من آلامك».

وأضافت: «مي مسحال مش بس منتجة فيلمي «سحر العيون» هي بالنسبة لي أخت وصاحبة جدعة جدًا وفيه بينا أيام وسنين ومواقف كتير.. ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبة قلبي».
نهى العمروسى تنعى المنتجة مى مسحال
نهى العمروسى تنعى المنتجة مى مسحال

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