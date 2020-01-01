غلق مقاهي مخالفة في رأس البر بدمياط (صور)

قاد اللواء عماد حمدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط حملة مكبرة، اليوم، لمتابعة الانضباط بالشارع وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمقاهي والكافيهات بجميع مناطق المدينة، حيث تم غلق وتشميع عدد ٢ كافيتريا لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.كما تم رصد مخالفات في عدم التزام رواد الكافيهات بارتداء الكمامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن يتم تنظيم حملات مستمرة لمتابعة الانضباط بشوارع المدينة، تشمل الرقابة على المقاهي والمطاعم والالتزام بمواعيد الغلق وفقا لقرار رئيس الوزراء والالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.