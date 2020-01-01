بطريركية موسكو تدين تحويل آيا صوفيا لمسجد: يزيد الخلافات مع النظام التركي

أفادت صحيفة «خبر ترك» إدانة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لبطريركية موسكو، قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.وذكرت الصحيفة أن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لبطريركية موسكو، اعتبرت على لسان المتحدث الرسمي للكنيسة فلاديمير ليجودا، أن تحويل آيا صوفيا لمسجد سيجلب خلافات أكبر مع النظام التركي.من جهتها، اعتبرت الحكومة اليونانية الجمعة أنّ قرار القضاء التركي الذي يفتح الطريق أمام تحويل كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، "استفزاز للعالم المتحضر".يذكر أن مجلس الدولة التركي، كان قد قرر اليوم الجمعة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.فيما صدّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قرار مجلس الدولة التركي الذي يقضي بتحويل متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد، ونشر صورة القرار على حساباته بالعربية والتركية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا «نبارك لكم جامع آيا صوفيا».كانت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، أصدرت في وقت سابق من الجمعة، قرارا بإلغاء قرار الحكومة التركية عام 1934، الذي حول معلم آيا صوفيا التاريخي إلى متحف، واعتبرته غير قانوني.يشار إلى أن «آيا صوفيا» صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، وجرى تحويله إلى مسجد مع الدولة العثمانية بعدما كان كنيسة في أصله، قبل أن يصبح متحفًا عام 1934.