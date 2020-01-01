العراق: 78 وفاة و2848 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 78 وفاة و2848 إصابة وشفاء 1878، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.وأعلنت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان اليوم، إصابة العشرات من السجناء والمعتقلين في البلاد بفيروس كورونا ودعت إلى حلول جذرية لمعالجة الاكتظاظ، محذرة مما وصفته بكارثة إنسانية لا تحمد عقباها.وطالبت المفوضية الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الإيداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا.