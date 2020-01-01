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الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجدد الاشتباك بين الجيش التونسي ومتظاهرين في «تطاوين»

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:50 م
اشتباك بين الجيش
اشتباك بين الجيش التونسي ومتظاهرين
منار أحمد
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أعلنت قناة العربية الأخبارية، اليوم الجمعة، عن اشتباكات حادة بين الجيش ومتظاهرين في تطاوين جنوب تونس.

لايزال الوضع في ولاية تطاوين جنوب تونس متوترًا إذ انتقلت الاحتجاجات المتواصلة إلى منطقة الكامور النفطية. وتجمع متظاهرون بالقرب من منشآت نفطية قبل أكثر من يومين للتنديد بما يعتبرونه تهميشًا وللمطالبة بالوظائف والاستثمار. وشدد الرئيس قيس سعيّد على "مشروعية" الاحتجاجات في إطار القانون، معبرًا عن استعداده لاستقبال ممثلي المحتجين "للحديث معهم".

ويتظاهر محتجون منذ أكثر من يومين في منطقة الكامور النفطية بولاية تطاوين جنوب تونس، للمطالبة بفرص عمل، وتنديدًا بالإهمال الاقتصادي والاجتماعي الذي يطال المنطقة.

وقام المحتجون وغالبيتهم من الشباب بنصب خيم ومنع شاحنات الشركات البترولية الست الناشطة في استخراج النفط والغاز من المرور. ولم تتدخل قوات الأمن لمنع الاحتجاج بالقرب من هذه المنشآت المهمة في البلاد.

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