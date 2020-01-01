38 إصابة جديدة بكورونا فى هونج كونج

أعلنت هونج كونج، اليوم الجمعة، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الدكتورة تشانج شوك كوان بمركز حماية الصحة في هونج كونج، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن من بين الحالات المؤكد إصابتها مؤخرًا 32 إصابة منقولة محليًا.وحذرت من أن هناك احتمالية تفشي الفيروس في مجتمع للإسكان العام بمنطقة "شاتين" شمالي المدينة، حيث وجد أن من بين الحالات الجديدة 11 مصابًا على صلة بمجموعة مصابة هناك.ويأتي إعلان عدد الحالات الجديدة بعد وقت قصير من تصريح حكومة هونج كونج بإغلاق جميع المدارس، يوم الاثنين المقبل، في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.