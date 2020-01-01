نقيب المحامين بأضنة: لا توجد ديمقراطية في دولة أردوغان

وصف والي كوتشوك، رئيس نقابة المحامين عن مدينة أضنة التركية، الدولة التركية، بدولة الشرطة والاضطهاد، مؤكدًا أنها لم تعد دولة الأتراك، وذلك في خطاب له وجهه للمعتصمين في حديقة "كوغلو"، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".وأضاف والي كوتشوك: "أي شخص يرى المشاهد التي نعيشها على الساحة، سيقول إن تركيا ليست دولة ديموقراطية، وبالفعل إن الديموقراطية هنا هي مجرد وهم ليس إلا، ولقد تعرضنا لكثير من الاعتداءات أثناء احتجاجاتنا هذه آخرها ضرب أعضاء المحامين ونواب البرلمان أمس، على الرغم من كل ذلك نحن مستمرون في موقفنا، ولن نصمت حتى نحقق الديموقراطية، ونصل إلى أهدافنا، وسنستمر أيضًا في مناهضة أعمال التعذيب والعنف".وأوضح والي كوتشوك، حسب ما نقلت جريدة "ميزوبوتاميا"، أن الشرطة بدلًا من أن تفتح الحديقة بالقرب من البرلمان للاعتصام، تغلقها بالحواجز الأمنية وتعتدي على المعتصمين، حيث اعتدت قوات الشرطة التركية، أمس الخميس، على المحامين ورؤساء النقابات الفرعية في تركيا".ويواصل المحامون الأتراك ورؤساء نقابات المحامين الفرعية في تركيا، الاعتصام أمام مقر البرلمان التركي لليوم الخامس على التوالي، بينما تستمر المناقشات داخل لجنة العدل حول مقترح "التعددية النقابية"، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان للسيطرة على نقابات المحامين.واجتمع رؤساء نقابة المحامين في أنقرة في حديقة كوغلو، وجمعوا التوقيعات لسحب الاقتراح الذي لا يزال قيد التفاوض في البرلمان التركي، بعد منعهم من حضور مناقشات البرلمان لمشروع قانون يخص نقاباتهم.وأشارت جريدة كارت التركية، لاستمرار البرلمان التركي، في يومه الثالث، في مفاوضات التعددية النقابية لنقابات المحامين وتواصل أحزاب المعارضة نضالها في البرلمان التركي ضد المشروع.وحاولت الشرطة التركية، منع المحامين ورؤساء النقابات الفرعية في تركيا من البقاء في الحديقة الكائنة أمام البرلمان التركي، وعندما رفض الطرف الآخر التزعزع من مكانه اعتدت الشرطة التركية، حيث بدأت حالة من الجذب والشد من قبل الأخير.