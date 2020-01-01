ضبط 3 أفراد لحجب 49 ألف عبوة سجائر بالقاهرة

ألقت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 أشخاص حجبوا 49 ألف عبوة سجائر مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد رفع أسعارها، بمنطقة النزهة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط متعهد ووكيل عن شركة الدخان ومالك مخزن "دون ترخيص"، بدائرة قسم شرطة النزهة، لحجبهم عن التداول كمية قدرها 40400 عبوة سجائر مدون عليها علامات تجارية مقلدة بقصد رفع أسعارها.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.