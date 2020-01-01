12 حالة وفاة وإصابة 78 بكورونا في العراق

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الجمعة، بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا".وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "محافظة ذي قار سجلت، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة".وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق 69 ألفا و612 حالة، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 39 ألفا و502، وإجمالي الوفيات 2882 حالة.