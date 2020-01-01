ضبط شخصين يتاجران في «الحشيش» و«الآيس» بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الآيس "الشابو".تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، يفيد باتجار شخصين في المواد المخدرة.وأعدت مديرية أمن الإسماعيلية أكمنة لضبطهما حال وجودهما بدائرة قسمي شرطة "ثانٍ الإسماعيلية، مركز شرطة الإسماعيلية"، وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهما "20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالي- هاتفا محمول".وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهما على النيابة.