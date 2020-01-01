رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 10 يوليه 2020 الموافق 19 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط شخصين يتاجران في «الحشيش» و«الآيس» بالإسماعيلية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:33 م
ضبط شخصين
ضبط شخصين
مصطفى دياب
طباعة
تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الآيس "الشابو".

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، يفيد باتجار شخصين في المواد المخدرة.

وأعدت مديرية أمن الإسماعيلية أكمنة لضبطهما حال وجودهما بدائرة قسمي شرطة "ثانٍ الإسماعيلية، مركز شرطة الإسماعيلية"، وتمكنت من ضبطهما وبحوزتهما "20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- 500 جرام لمخدر الآيس "الشابو"- مبلغ مالي- هاتفا محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ عرضهما على النيابة.

موضوعات متعلقة

السجائر والطبخ.. أغرب هوايات الشيخ الشعراوي: «كان يدخن 50 سيجارة يوميًا»

وفاة مدرس مساعد أمراض الباطنة بكلية الطب بجامعة الفيوم بفيروس كورونا

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التحرش بسيدة فى بولاق الدكرور

الصور

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

image description

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

الأكثر قراءة

الحضور يومان.. التعليم تكشف خطة العام الدراسي الجديد

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التحرش بسيدة فى بولاق الدكرور

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

عبدالمنعم مدبولي.. سر «توأم عادل إمام» الذي هاجمه بأمر من الإخوان

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

طلب الجمهور إعادتها ثلاث مرات.. ما هو سبب رقصة عمر الشريف في تونس؟

عبد الرحمن علي.. رشحه كمال الشيخ وأيده نجيب محفوظ وقال عنه النقاد "خليفة عمر الشريف"

بمشاركة جميلات العالم.. حكاية فيلم ضرب فيه عمر الشريف رقمًا قياسيًا فى القبلات

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

نجم الساعة

«شعب ابن نكتة».. أشهر 8 نكت في تاريخ مصر.. أبرزها سخرية من الحموات

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

4 مدن صينية تحذر من وقوع كوارث بسبب الأحوال الجوية

آخر تحديثات تطبيق صحة مصر والخدمات المقدمة فيه

28 جسمًا مضادًا قادرة على تدمير كورونا

بلجيكا توسع فرض وضع الكمامات ليشمل المتاحف والسينما

مقالات الرأي
جمال طه
صراع القوى الدولية فى ليبيا.. و«دبلوماسية الصدام» مع المحتل التركى
ماجد حبته
إخوان الكويت.. ولعنة القذافى
أحمد بهاء الدين شعبان
مؤتمر وطنى لقضية المياه
د.ابراهيم مجدي
كآبة «حرب كورونا»
المزيد

الثقافة

«القومي لثقافة الطفل» يصدر مجلد «هؤلاء كتبوا للأطفال»

صندوق التنمية الثقافية يبدأ تأهيل مواهب «الصوت الذهبي».. أكاديميًا

ضم 3 أعداد لمجلة المسرح فى إصدار واحد بسبب كورونا

بإشارة عبدالدايم.. مصر أول دولة عربية وإفريقية تستأنف الأنشطة الإبداعية