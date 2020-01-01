ارتفاع المتعافين بـ«عزل العجمي» لـ332 وتحويل 463 للمدن الشبابية

أعلن مستشفى العجمي النموذجي المخصص لعلاج حالات مصابي فيروس كورونا المستجد، بمحافظة الإسكندرية، عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 332 حالة، بعد خروج 10 حالات جديدة اليوم من مستشفى العزل بالعجمي.وقال الدكتور شريف مختار، القائم بأعمال مدير مستشفى العجمي للعزل بغرب الإسكندرية،لـ«الدستور»، إنه تم، اليوم الجمعة، خروج 10 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين بعزل العجمي إلى 332 حالة، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بهم سلبية لمرتين متتاليتين، وتماثلهم للشفاء.وأشار إلى أن عدد حالات خروج العزل المنزلي بلغ 89 حالة حتى الآن بعد خروج حالتين جدد اليوم لاستكمال العلاج طبقًا لبروتوكول العلاج المنزلي، لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تم تحويلها للمدن الشبابية وصلت إلى 463 حالة، وهى الحالات المستقرة التي يتم تحويلها إلى المدن الشبابية لاستكمال العلاج حتى التعافي.وكان الدكتور وليد مختار، استشاري التخدير بمستشفى العجمي النموذجي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، قد تسلم مهام تسيير أعمال مدير مستشفى العجمي النموذجي بداية من الأول من يوليو الجاري، وذلك بعد ترقية الدكتورة ميرفت السيد، المدير السابق، لتكون وكيلة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.ويعد مستشفى العجمي النموذجي أول مقر للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، ومن أحدث المستشفيات بالمدينة التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.