«الأوقاف»: تعليق صلاة الجمعة حفاظًا على صحة المواطن

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن قرار تعليق صلاة الجمعة في المساجد، جاء من أجل الحفاظ على صحة المواطن، وخاصة الأهالي من كبار السن الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأضاف الدكتور أيمن أبو عمر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه لا بد من ترتيب الأولويات في ذلك التوقيت، حسب الشعائر الأهم، للحفاظ على حرمة النفس والروح عند الله، والتي هي أعظم شيء في الإسلام.وأشار إلى أن الأولوية في المقام الأول السعي للحفاظ على أرواح المواطنين على قدر المستطاع، موضحًا أن صلاة الجمعة تؤدى في مساجد معينة، ويكون غير مسموح بوجود أعداد كبيرة، وتترواح الأعداد بين 20 إلى 30 فردًا فقط، مع الالتزام بارتداء الكمامة.وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن المساجد مفتوحة أمام المصليين، في الصلوات الخمس على مدار اليوم، وفق ضوابط التباعد الاجتماعي.