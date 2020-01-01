نسرين طافش بإطلالة كاجوال جذابة (صور)

كما تنتظر انطلاق تصوير فيلم "أموال عامة" مع الفنان هاني سلامة، والذي يعد ثاني أعمالها السينمائية في مصر بعد نجاحها من قبل في فيلم "نادى الرجال السري" مع كريم عبدالعزيز.





شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "نسرين" في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز، واعتمدت على شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا أبرز جمال ملامحها، ونالت اطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وتتواجد نسرين حاليًا في دبي وتنتظر عودة خطوط الطيران للسفر إلى القاهرة من أجل استكمال مشاريعها الفنية، حيث تعاقدت على المشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.