رفع 20 حالة إشغالات بشوارع سنورس فى الفيوم (صور)

قامت حملة من مجلس مدينة سنورس، برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، والمطاعم والمقاهي، وتنفيذ قرار غلق المحلات التجارية فى الساعة التاسعة، والمقاهي والمطاعم فى العاشرة مساءً، مع استمرار عمل المطاعم في خدمة التوصيل فقط، ومتابعة تنفيذ القرار بقرى المركز، بحضور عويس جميل، سكرتير عام المركز، والعاملين بقسم الإشغالات.وتفقد رئيس المركز، حالة النظافة بالفترة المسائية، حيث تم رفع (40) طن قمامة، و(15) طن أتربة ومخلفات بناء، كما تم رفع (315) طن قمامة ومخلفات بالفترة الصباحية، من مدينة سنورس وقرى المركز.وتمكنت الحملة من رفع أكثر من (20) حالة إشغال بالطريق العام، ومتابعة لأعمال النظافة المكثفة وتجميل مداخل القرى بطريق بحيرة قارون السياحي، وطلاء أعمدة الإنارة والتجميل بنطاق قريتى منشأة طنطاوى والسعيدية.