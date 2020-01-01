تنسيقية شباب الأحزاب تدعم «صحة سوهاج» لمواجهة كورونا

في إطار نشاط مبادرة «الوعي أمان»، التي أطلقتها «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» لدعم المراكز الصحية والمستشفيات، التقى ممثلو التنسيقية بمشاركة أحزاب «الغد» و«الريادة» و«الحرية المصري»، الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة في محافظة سوهاج.





وسلّم الأعضاء مجموعة من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على:





3750 كمامة





70 لتر كلور





10 لترات كحول إيثيلي 70







10 علب قفازاتوستقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمواصلة تقديم الدعم لأهالي المحافظة وللمستشفيات وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.